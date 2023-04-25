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НовостиОбщество25 апреля 2023 7:57

На месте обнаружения памятного камня 1912 года в Черняховске могут открыть детский лагерь

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Черняховска

Место в ботаническом саду в Черняховске, где обнаружили камень 1912 года, посвященный королю Вильгельму II, хотят благоустроить. Об этом сообщил в телеграм-канале глава администрации Черняховского муниципального округа Сергей Булычев.

«Рассмотрим варианты. Например, на этом месте можно организовать детский лагерь. Проработаем этот вопрос вместе с областным министерством по культуре и туризму. Коллеги нас всегда поддерживают, и, я верю, наши новые идеи не останутся без внимания», - написал он.

Глава отметил, что и дуб, посаженный королем, и камень станут достопримечательностями города.