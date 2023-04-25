Как будут работать медицинские организации в майские праздники и выходные дни

Министерство здравоохранения Калининградской области сообщает о работе медицинских организаций в период майских праздников и выходных дней с 29 апреля по 9 мая.

29 апреля, 6 и 8 мая работа поликлиник осуществляется по субботнему графику — с 9 до 15 часов, детских поликлиник – с 9 до 14 часов. Будет работать дежурная служба, открыты лаборатории, функционирует служба неотложной помощи.

30 апреля, 1, 7 и 9 мая – выходные дни.

2-5 мая поликлиники работают в обычном режиме с 8 до 20 часов.

Городская станция скорой медицинской помощи работает круглосуточно. Вызов бригад по телефонам: 103, 03 и 112.