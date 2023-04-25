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НовостиОбщество25 апреля 2023 8:30

Власти Балтийска показали, как будет выглядеть набережная после благоустройства за 1 миллиард рублей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Балтийского муниципального района

Власти Балтийска показали проект благоустройства набережной морского канала на участке от памятника императрице Елизавете до спортивно-оздоровительного комплекса ЦСКА.

«Стоимость всего проекта оценивается в миллиард рублей, поэтому распределили работы на три этапа», - сообщает администрация Балтийска.

Первый этап уже прошел экспертизу.

Визуальный проект обустройства набережной был разработан в 2021 году компанией «Другая архитектура». Он предусматривает благоустройство набережной от памятника Петру I до мемориала Елизаветы Петровны с устройством велопешеходных маршрутов (в том числе променада), смотровых площадок, площадок для отдыха, нестационарных торговых павильонов, павильонов кафе, санузлов, многофункциональных спортивных и детских площадок, информационных плит с историческими справками.