В Калининграде на отремонтированных ранее домах установят новые адресные таблички, камеры и подсветку

. Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.

В Калининграде преобразятся старые дома, которые были отремонтированы по программе Фонда капремонта в последние несколько лет. Об этом стало известно во время оперативного совещания в правительстве области.

Губернатор Антон Алиханов попросил за счет дополнительно выделенных фонду средств в виде субсидий провести подсветку домов, которые были отремонтированы несколько лет назад и где изначально подсветка не предусматривалась. Также – оборудовать систему видеонаблюдения.

- Камеры «Безопасного города» – это обязательная практика. Там, где это возможно, по старым домам, желательно их установить. Особенно обратить внимание на установку камер, которые бы смотрели за подъездами. Это существенно влияет на снижение уличной преступности, - сказал Антон Алиханов.

Кроме того, глава региона попросил заменить адресные таблички на новые на тех домах, которые были отремонтированы за последние 3-4 года.