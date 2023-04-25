Губернатор призвал восстанавливать оригинальные оконные рамы на исторических домах в Калининграде

. Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.

В Калининграде при капремонте исторических домов теперь будут уделять внимание оконным рамам. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона во вторник, 25 апреля.

- Прошу проработать вопросы – как минимум на исторических домах замену оконных рам и восстановление или сохранение оригинальной расстекловки, - сказал глава региона, обратившись к работникам правительства и Фонда капремонта.

Также глава региона призвал решить вопрос с сетями связи на домах и ликвидировать «старые ТВ-тарелки, которые портят часто вид».

Ранее губернатор попросил заменить адресные таблички на отремонтированных домах.