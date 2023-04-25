«Вопрос актуальный»: Антон Алиханов – о повышении взноса на капремонт в Калининградской области

. Фото: Александр КАТЕРУША

Низкий взнос на капремонт в Калининградской области обсудили на оперативном совещании в правительстве региона во вторник, 25 апреля.

- Вопрос с тем, как долго можно держать настолько низкий тариф, это вопрос актуальный. Мы тариф повысили лишь однажды за 10 лет. Объем накопленной инфляции большой. Мы как-то это компенсируем за счет почти 1,5 млрд рублей, которые выделяем ежегодно. Но хватит ли нас надолго в таком темпе продолжать – это вопрос, - сказал губернатор Антон Алиханов.

Губернатор отметил, что «важно считать».

- Фонд капремонта должен быть с точки зрения долгосрочного развития и сохранения домов устойчивым. Пока не могу сказать, что это так, - отметил Антон Алиханов. – Есть вопросы финансовой устойчивости, которые хотелось бы все-таки решить в ближайшее время.

При этом никакой конкретики о повышении тарифа за капремонт озвучено не было.

- Домов, которые требуют ремонта, огромное количество. Только на город Советск, чтобы восстановить все, что требует восстановления, уже сейчас нужно порядка 8 млрд рублей, - сказал глава региона.

Напомним, в Калининградской области взнос на капремонт составляет 6,9 рубля с квадратного метра. Это самый низкий тариф на Северо-Западе. Ранее обещали, что в 2023 году тариф не будет повышаться.