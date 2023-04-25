Бродячие собаки терроризируют Советск

На минувшей неделе Россию потрясла трагедия в Оренбурге, где стая бродячих собак насмерть загрызла ребенка. Однако, как выясняется, неблагополучно с одичавшими «друзьями человека» и в нашем Советске. Если в 2021 году в полицию поступило 28 сообщений о нападении псов, то в прошлом году количество таких обращений возросло до 47. Это еще некоторые покусанные поленились дойти до отдела внутренних дел, но поделились эмоциями в интернете.

Прокуратура города Советска решила не дожидаться, пока городок на Немане попадет в ленты новостей, и провела проверку исполнения федерального законодательства государственным бюджетным учреждением «Центр для безнадзорных животных».

- Установлено, что выезды сотрудников центра для отлова бродячих животных проводятся ненадлежащим образом, - проинформировала старший помощник прокурора Калининградской области Ксения Кейш. – За весь 2021 год было организовано лишь 8 результативных мероприятий. В этой связи прокурор города внес представление директору учреждения об устранении выявленных нарушений. Исполнение данного предписания будет контролироваться органами прокуратуры.