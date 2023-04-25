На улице Невского в Калининграде на зебре сбили женщину, ее личность не установлена

. Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде на улице Александра Невского сбили женщину. Она находится в больнице.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, ДТП случилось в понедельник, 24 апреля, в 9 утра. Автомобиль «Ниссан», за рулем которого находился 21-летний парень, сбил пешехода, когда она переходила дорогу.

Отмечается, что женщина шла по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила серьезные телесные повреждения. Она без сознания была госпитализирована. Личность пострадавшей не установлена.