Власти региона решают, как снизить стоимость проезда в Калининграде для школьников из соседних муниципалитетов

Проезд детей из соседних с Калининградом муниципалитетов в городском общественном транспорте Калининграда обсудили на оперативном совещании в правительстве области во вторник, 25 апреля.

Сейчас, школьник, например, из Малого Исаково в автобусе в Калининграде платит полную стоимость, а не 15 рублей, как калининградские дети.

- Или дети, например, из Холмогоровки, которые в Зеленоградском округе живут. Они тоже ездят на дополнительные занятия в Калининград, - сказал губернатор Антон Алиханов. – Я очень сомневаюсь, что маршрутная сеть межмуниципальная и внутри Калининграда – это граненый бриллиант. Это не так. Необходимость пересесть один, а то и два раза, существует.

Губернатор поручил администрации Калининграда и прилегающим, граничащим с городом муниципалитетам, таким как Зеленоградский, Светловский и Гурьевский, а также министерствам, отработать вопрос.

- Давайте поймем, сколько этих детей. И, может быть, мы совместно, общими бюджетными усилиями четырех бюджетов (муниципалитеты и регион), этот вопрос решим, - сказал губернатор о возможности заключить межмуниципальные соглашения при условии, что региональный бюджет возьмет на себя большую часть расходов.

Так, чтобы школьники покупали в общественном транспорте в Калининграде не полные, а льготные билеты.