Калининградская область заключила соглашение с Российской торговой компанией в Китае

Соглашение с Российской торговой компанией в Китае заключила Калининградская область, стороны договорились о сотрудничестве в продвижении калининградских товаров на китайский рынок.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, документ подписан 25 апреля в ходе видеосвязи между Калининградом и Пекином.

Отмечается, что соглашение РТК с Калининградской областью будет содействовать реализации в регионе нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», а также наципроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Подписи под документом поставили губернатор Антон Алиханов и председатель совета директоров, генеральный директор Российской торговой компании в Китае («Хуа Но Э Сян») Артем Шаров. Как отметил губернатор Антон Алиханов, китайский рынок становится одним из ключевых направлений для калининградских экспортеров.

В Российской торговой компании уже имеют опыт успешного сотрудничества с калининградским бизнесом: компаниями АВТОТОР и «Содружество».