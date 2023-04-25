За один день мошенники выманили у жителей Калининграда около 3 млн рублей

Калининградцы продолжают попадаться на удочки мошенников. Только за один день жертвами стали несколько человек, которые в общей сложности отдали преступникам около 3 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Так, 63-летний калининградец решил приумножить свои сбережения и вложить их в акции. Мошенникам он перевел более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Когда потерпевший понял, что стал жертвой мошенников, обратился с заявлением в полицию.

В похожей ситуации оказался 57-летний горожанин, который перевел злоумышленникам с «фондовой биржи» 255 тысяч рублей.

А вот 24-летний калининградец потерял около 500 тысяч рублей, думая, что спасается от мошенников.

Жертвой мошенников стала и 69-летняя жительница Калининграда, ответившая на подозрительный телефонный звонок. Она перевела неизвестным 190 тысяч рублей.

Еще 55 тысяч отдал мошенникам 75-летний пенсионер, который добродушно поделился со звонившими реквизитами своего банковского счета.