За один день мошенники выманили у жителей Калининграда около 3 млн рублей

Калининградцы продолжают попадаться на удочки мошенников. Только за один день жертвами стали несколько человек, которые в общей сложности отдали преступникам около 3 млн рублей.
Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Так, 63-летний калининградец решил приумножить свои сбережения и вложить их в акции. Мошенникам он перевел более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Когда потерпевший понял, что стал жертвой мошенников, обратился с заявлением в полицию.
В похожей ситуации оказался 57-летний горожанин, который перевел злоумышленникам с «фондовой биржи» 255 тысяч рублей.
А вот 24-летний калининградец потерял около 500 тысяч рублей, думая, что спасается от мошенников.
Жертвой мошенников стала и 69-летняя жительница Калининграда, ответившая на подозрительный телефонный звонок. Она перевела неизвестным 190 тысяч рублей.
Еще 55 тысяч отдал мошенникам 75-летний пенсионер, который добродушно поделился со звонившими реквизитами своего банковского счета.