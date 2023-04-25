В парке Черняховска дорожки засыпали древесной щепой

. Фото: Сообщество "Новый Черняховск"

В Черняховском парке Победы появились экотропы. Их засыпали древесной щепой. Фотографии нововведения опубликованы в паблике «Новый Черняховск» в «ВКонтакте».

Отмечается, что достоинство щепы в том, что это натуральный материал, который не вызывает аллергии.

«Щепа существенно смягчает удар при падении. Материал не имеет острых краев, он очень мягок. Такая экотропа придает территории вполне эстетичный вид», - говорится в сообщении.

Мнение комментаторов разделились. Один тропа нравится, другие высказались против.

«Для того, чтобы такая экотропа служила долго, ей нужен хороший дренаж, но я сомневаюсь, что его там делали. Поэтому через год, это будет полная фигня», - пишет один пользователь.

«После парочки дождей вся эта щепа превратится в кашу. А потом тупо начнет преть...Осенью по этим дорожкам уже не пойдешь… Кто додумался?», - высказывается второй.

Есть и те, кто уверен, что щепу придется теперь регулярно менять.