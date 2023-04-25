В «Храброво» ветеранов бесплатно обслужат в VIP-зале

В калининградском аэропорту «Храброво» накануне празднования 78-ой годовщины Победы рассказали о специальном обслуживании ветеранов.

Как сообщает пресс-служба «Храброво», ветеранам предоставят бесплатное обслуживание в VIP- и бизнес-зале аэропорта.

Льгота предоставляется участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, приравненным к ним, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда», а также одному сопровождающему.

Отмечается, что такое обслуживание доступно и в майские праздничные дни, и в течение всего года.

Для получения услуги пассажиру достаточно предъявить документ, подтверждающий один из указанных выше статусов.