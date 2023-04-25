В Гвардейске начали снос забора, который закрывал вид на замковый комплекс Тапиау

Фото: группа "Башни Востока".

Комплекс Тапиау в Гвардейске превращают в туристический объект. Во вторник, 25 апреля, начали снос забора, который стоял вдоль дороги и закрывал вид на историческое сооружение.

«25 апреля 2023 года, несомненно, войдет в анналы замка Тапиау: в этот день начался демонтаж бетонного забора, закрывающего вид со стороны заправки на административный корпус тюрьмы», - говорится в сообщении в группе «Башни Востока» в «ВКлнтакте».

Ранее сообщалось о том, что под штукатуркой исторического корпуса замка Тапиау в Гвардейске обнаружили рисунок.