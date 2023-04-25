Сергей Лютаревич предложил ввести 5-летний запрет на лов корюшки в реках Калининградской области

В Калининградской области нужно ввести запрет на лов корюшки рыбаками в реках. Предложение в эфире «Балтик Плюс» озвучил председатель совета директоров группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич.

Он отметил, что в регионе рыбаки-промысловики в этом году поймали мало корюшки – около 50 тонн.

- Это очень мало. Причины, по которым корюшка не зашла в этом году, есть. Мы анализировали и смотрели. Она заходила в реки очень крупная, а не средняя и не мелкая. В природе корюшки стало меньше. Наше предложение – предложение честных рыбаков – запретить на некоторое время вылов корюшки именно в реках. То есть в заливе разрешить, а в реках – запретить. Нужно ввести мораторий хотя бы лет на 5, чтобы ее восстановить, - сказал Сергей Лютаревич.