Прокурор требует ликвидировать 15 свалок на кладбищах Правдинского района

Прокурор обратился в районный суд и требует убрать пятнадцать незаконных свалок на территориях кладбищ Правдинского района.

Ответчиком выступит МКУ «Радуга» и Правдинский муниципальный округ.

Речь идет о территориях кладбищ в Правдинске и поселках Дружба, Севское, Федотово, Сопкино, Солдатово, Знаменское, Мозырь, Ново-Бобруйск, Поддубное, Дворкино, Ермаково, Железнодорожный и Песочное.

Как отмечает пресс-служба областного суда, прокурор рассказал о ветках, металлических банках и стеклянных бутылках, пакетах, картоне и т.д., которые захламляют кладбища.

Впереди судебное заседание.