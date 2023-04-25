Житель Гурьевского района, ударивший подустителя ресторана бутылкой по голове, получил 2 года колонии

28-летний житель Гурьевского района, который ударил незнакомца стеклянной бутылкой по голове, получил 2 года колонии.

Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Еще в декабре 2022 года, ночью, на террасе ресторана на проспекте Мира в Калининграде поругались двое мужчин – один из них схватил со стола стеклянную бутылку водки и ударил соперника по голове.

Сильный удар пришелся в височную область, гость ресторана получил черепно-мозговую травму.

На судебном заседании нападавший вину признал и сказал, что тот мужчина мешал отдыхать и на просьбы отойти не реагировал.