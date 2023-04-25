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НовостиОбщество25 апреля 2023 15:19

Алиханов назвал «свинороем» место после сноса незаконного строения на Ленинском проспекте

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал «свинороем» территорию, которая осталась после сноса незаконного строения на Ленинском проспекте, 11, неподалеку от площади Победы и возле старой «Европы. Ярко высказался глава региона во вторник, 25 апреля, на оперативном совещании в правительстве области.

Глава администрации города Елена Дятлова на претензию ответила, что по этой территории продолжаются судебные разбирательства.

Губернатор отреагировал, сказав, что ему от этой информации «ни тепло, ни холодно».

- Вы начали разрабатывать проект демонтажа. Он [владелец], когда это понял, демонтировал его якобы сам. При этом земельный участок огорожен отвратительным сине-белым забором покосившимся, там продолжают ходить всякие люди разных иностранных государств, используют эту территорию для какого-то входа в подвал или еще куда-то… Это просто свинорой в центре города огороженный. Как было, так и осталось, - высказался губернатор.

Незаконное строение на Ленинском проспекте, 11 было снесено еще в 2020 году.