Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 апреля 2023 15:26

В Зеленоградском районе 26 апреля завершат отопительный сезон

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В среду, 26 апреля, в Зеленоградском округе прекращается отопительный сезон. В местной администрации этот день назвали «днем прощания котиков с теплыми батареям».

«Поздравляем всех, кому было жарко, соболезнуем всем остальным. Но среднесуточная температура за последние 5 дней составила 10,6 градусов (при норме – 8 градусов)», - отметили в администрации.

При этом, по решению главы, продолжат отапливать школы, детские сады, больницы, детский дом, а также продолжать отопление домов по коллективным заявкам жильцов.