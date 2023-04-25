У жительницы Славска родная сестра украла 200 тысяч рублей

Неприятная история случилась с жительницей Славского района. У нее из секретного места в квартире пропали 200 тысяч рублей. Расстроенная женщина обратилась в полицию и высказала свои подозрения, которые позже подтвердились.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, к краже денег оказалась причастна сестра потерпевшей.

«Оказалось, что подозреваемая на протяжении месяца приезжала в гости к родственнице и, пользуясь случаем, каждый раз тайно забирала часть денег», - рассказали в полиции.

На момент задержания 17-летняя сестра уже потратила деньги на развлечения и покупку мобильного телефона, переносного аккумулятора и наушников к нему.