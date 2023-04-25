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НовостиОбщество25 апреля 2023 15:53

В Калининграде с начала апреля уличных торговцев оштрафовали на 292 тысячи рублей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

Власти Калининграда продолжают бороться с нелегальными уличными торговцами. С начала года было составлено 264 протокола об административных правонарушениях за несанкционированную торговлю на улицах города.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, большая часть (262 случая) – в отношении граждан, на индивидуальных предпринимателей – 2 протокола.

Только в апреле общая сумма штрафов составила 292 тыс рублей.

Специалисты провели рейды на Ленинском проспекте, пр. Мира, ул. Карла Маркса, Интернациональной, у сквера «Мать Россия», на ул. Черняховского, Зеленой, Киевской, площади Победы.

В прошлом году всего был составлен 771 протокол на сумму 3 млн 121 тыс рублей.