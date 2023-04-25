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НовостиОбщество25 апреля 2023 18:07

В Калининграде в районе «Цепрусса» построят газовую котельную

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде планируют построить газовую котельную «Цепрусс». Теплоисточник мощностью 36 МВт планируют запустить до конца 2024 года, к нему подключат все дома района.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, информация об аукционе опубликована на сайте Госзакупок.

Стоимость работ составит 404,5 млн рублей.

В мэрии отметили, что РТС «Цепрусс» – одна из самых старых в Калининграде.

«К сожалению, теплостанция сейчас не очень энергоэффективна и ежегодно требует многомиллионных затрат на свое содержание и обслуживание», - поделились в администрации.