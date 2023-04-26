Где в Калининграде получить георгиевскую ленточку

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде стартовала памятная патриотическая акция «Георгиевская лента». До 9 мая планируется раздать более 25 тысяч георгиевских лент в 138 точках по всему региону.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в Калининграде ленту можно получить 4 мая у сквера «Мать-Россия», на площади Победы и у входа в зоопарк, 5 мая – на площади Маршала Василевского, в муниципалитетах символы раздают у школ, администраций, на площадях, в скверах и парках.

В этом году в мероприятии принимают участие более пятисот волонтеров и активистов.

Отметим, что впервые памятная акция была организована в 2005 году.