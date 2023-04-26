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НовостиСпорт26 апреля 2023 7:21

Калининградская спортсменка завоевала четыре медали чемпионата России по плаванию

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Анна Егорова.

Анна Егорова.

Фото: министерство спорта Калининградской области

Крупный чемпионат России по плаванию собрал в Казани более 670 представителей России, Черногории, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Нигерии и Южной Осетии.

Впервые Калининградская область была представлена в зачете женщин командой, что позволило принять участие во всех эстафетах.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, наилучший результат в личном зачете продемонстрировала участница Олимпийских игр 2021 года Анна Егорова.

Она выиграла старты на 200 и 800 метров вольным стилем, а 400 метрах кролем и таким же стилем в составе эстафеты 4x200 метров пришла к финишу второй в финальных заплывах.