Калининград вошел в топ-10 направления для одиноких туристов в мае

Калининград вошел в список самых популярных направлений у одиноких туристов в мае 2023. Да, не всегда отдыхать получается вдвоем или с друзьями, а иногда люди сами выбирают «одинокие» поездки. Исследование провел сервис Твил.

На первом месте – Сочи с 21% одиночных заявок. На втором Санкт Петербург, а на третьем – Москва (14% и 7% бронирований соответственно).

Калининград расположился на восьмом месте рейтинга между Пятигорском и Ялтой.

Отмечается, что средняя стоимость в калининградском отеле в мае составляет 1672 рубля, а остаются в городе туристы в среднем на 4 ночи.