Каждый второй калининградец на майские праздники останется дома, и только каждый пятый уедет на дачу. Таковы результаты апрельского опроса SuperJob.

А вот встретить 1 мая на работе мужчинам приходится вдвое чаще, чем женщинам.

Вообще же работать придется каждому десятому калининградцу. Но есть и счастливые среди нас – в поездку по России отправятся 6%, на природу — 4%, за границу — 2%, в гости — 1%.

Тех, кто в первой декаде мая будет отдыхать дома и на даче, больше среди женщин, тогда как работу и заграничные поездки чаще планируют мужчины.