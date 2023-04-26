На острове Канта пройдет трехнедельный фестиваль уличной еды и музыки

. Фото: пресс-служба Кафедрального собора.

В Калининграде на острове Канта в четверг, 27 апреля, стартует новая ярмарка. Она продлится три недели.

В программе – работа площадки с уличной едой, концерты, а также показы короткометражное кино фестиваля «Короче», мультфильмы, мастер-классы по граффити, танцам, йоге и передвижные выставки.

Как рассказали организаторы, экран, на котором будут показывать фильмы, установят прямо на сцене, которая появится в конце центральной аллеи.

«Музыка диджеев и живые выступления калининградских групп (König Brass Band, Mescaline, Frijazz и другие), турниры по караоке, викторины, спектакли будут сопровождать каждый день ярмарки с 11.00 до 21.00 по будням и с 12.00 до 22.00 в выходные», - рассказали в пресс-службе Кафедрального собора.

На Соборной площади будет организована творческая мастерская, с площадками от ткачей, гончаров, кузнецов, мастеров по дереву, янтарю, лозоплетению и техникам фриволите. Всего за время работы ярмарки своими навыками поделятся 32 ремесленника.