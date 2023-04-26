В Зеленоградске в выходные отпразднуют открытие курортного сезона, опубликована программа

.
Фото: Александр КАТЕРУША
В Зеленоградске с пятницы, 28 апреля, начнут праздновать открытие курортного сезона-2023. Основнаые мероприятия придутся на субботу и воскресенье, 29-30 апреля.
Программу праздника опубликовала администрация Зеленоградска.
Аллея Дружбы
28 апреля с 14.00 до 22.00 – выставка морской гастрономии и ремесленного продукта «Фиштиваль» (0+).
29 и 30 апреля, 1 мая - «Фиштиваль» с 10.00 до 22.00.
Роза ветров
29 апреля в 12.00 – торжественное открытие праздника (0+).
В программе – фитнес-зарядка, церемония поднятия курортного флага Зеленоградска, показательный заплыв от клуба «Янтарные моржи», «Веселые старты».
С 16.00 до 19.00 - концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов Зеленоградска и области.
Стадион пляжных видов спорта (ул. Тургенева)
29 апреля в 10.00 - турнир по пляжному волейболу «Исполнение детских желаний» (0+)
30 апреля в 10.00 – турнир по пляжному волейболу «Первомайский» (0+)
Городской стадион, ул. Тургенева
29 апреля в 16.30 – первый тур Балтийской футбольной лиги, матч ФК «Бриз» (Зеленоградск) - ФК «Заря-Память» (Мамоново) (6+)
Городской Центр культуры и искусства, Курортный проспект, 11
29 апреля
11.00 – 17.00 – выставка кошек (0+)
17.00 – открытие театрального фестиваля «Зеленоградские встречи» (6+)
1 мая в 17.00 – театральный фестиваль «Зеленоградские встречи» (6+)
Зеленоградский краеведческий музей, ул. Ленина, 6
29 апреля
10.00 - 14.00 - выставка-продажа изделий зеленоградских художников в арт-подвале, вход свободный (0+)
11:00 - экскурсия по музею (0+). Запись по телефону 8-40150-3-27-90, участие бесплатное;
12.00 - презентация коллекции ретро-стекла, история пивоварения в Пруссии в арт-подвале (18+). Вход свободный, запись по телефону: 8-921-615-83-70;
14.00 - оздоровительная пешеходная экскурсия по городу (при хорошей погоде). Запись по телефону 8-40150-3-27-90, участие бесплатное (0+).
Также в программе 29 апреля – платные мастер-классы по росписи спеченной бутылки, по работе с глиной, с фоамираном.
30 апреля в 14.00 – театрализованная пешеходная экскурсия по Зеленоградску (0+), запись по телефону: 8-40150-3-27-90, участие бесплатное.
Зеленоградская детская библиотека, ул. Московская, 7
29 апреля с 12.00 до 15.00 – мастер-классы, игры, конкурсы, викторины (0+)
Физкультурно-оздоровительный комплекс, ул. Тургенева, 9 б
30 апреля в 10.00 – турнир по акробатическому рок-н-роллу (0+)
Городская библиотека имени Ю.Н. Куранова, ул. Ленина, 1
30 апреля в 12.00 – музыкальный журнал к 200-летию С.В. Рахманинова (6+)
30 апреля с 14.00 до 17.00 – экскурсия по литературно-музейным экспозициям (6+)
Сквер королевы Луизы, улица Ленина, 1
29 апреля с 12.00 до 17.00 – акция книгодарения «Читающая скамейка» (0+)
30 апреля с 12.00 до 16.00 – показ документальных фильмов и видеороликов «История города в кинокадре» (6+)