В Зеленоградске в выходные отпразднуют открытие курортного сезона, опубликована программа

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Зеленоградске с пятницы, 28 апреля, начнут праздновать открытие курортного сезона-2023. Основнаые мероприятия придутся на субботу и воскресенье, 29-30 апреля.

Программу праздника опубликовала администрация Зеленоградска.

Аллея Дружбы

28 апреля с 14.00 до 22.00 – выставка морской гастрономии и ремесленного продукта «Фиштиваль» (0+).

29 и 30 апреля, 1 мая - «Фиштиваль» с 10.00 до 22.00.

Роза ветров

29 апреля в 12.00 – торжественное открытие праздника (0+).

В программе – фитнес-зарядка, церемония поднятия курортного флага Зеленоградска, показательный заплыв от клуба «Янтарные моржи», «Веселые старты».

С 16.00 до 19.00 - концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов Зеленоградска и области.

Стадион пляжных видов спорта (ул. Тургенева)

29 апреля в 10.00 - турнир по пляжному волейболу «Исполнение детских желаний» (0+)

30 апреля в 10.00 – турнир по пляжному волейболу «Первомайский» (0+)

Городской стадион, ул. Тургенева

29 апреля в 16.30 – первый тур Балтийской футбольной лиги, матч ФК «Бриз» (Зеленоградск) - ФК «Заря-Память» (Мамоново) (6+)

Городской Центр культуры и искусства, Курортный проспект, 11

29 апреля

11.00 – 17.00 – выставка кошек (0+)

17.00 – открытие театрального фестиваля «Зеленоградские встречи» (6+)

1 мая в 17.00 – театральный фестиваль «Зеленоградские встречи» (6+)

Зеленоградский краеведческий музей, ул. Ленина, 6

29 апреля

10.00 - 14.00 - выставка-продажа изделий зеленоградских художников в арт-подвале, вход свободный (0+)

11:00 - экскурсия по музею (0+). Запись по телефону 8-40150-3-27-90, участие бесплатное;

12.00 - презентация коллекции ретро-стекла, история пивоварения в Пруссии в арт-подвале (18+). Вход свободный, запись по телефону: 8-921-615-83-70;

14.00 - оздоровительная пешеходная экскурсия по городу (при хорошей погоде). Запись по телефону 8-40150-3-27-90, участие бесплатное (0+).

Также в программе 29 апреля – платные мастер-классы по росписи спеченной бутылки, по работе с глиной, с фоамираном.

30 апреля в 14.00 – театрализованная пешеходная экскурсия по Зеленоградску (0+), запись по телефону: 8-40150-3-27-90, участие бесплатное.

Зеленоградская детская библиотека, ул. Московская, 7

29 апреля с 12.00 до 15.00 – мастер-классы, игры, конкурсы, викторины (0+)

Физкультурно-оздоровительный комплекс, ул. Тургенева, 9 б

30 апреля в 10.00 – турнир по акробатическому рок-н-роллу (0+)

Городская библиотека имени Ю.Н. Куранова, ул. Ленина, 1

30 апреля в 12.00 – музыкальный журнал к 200-летию С.В. Рахманинова (6+)

30 апреля с 14.00 до 17.00 – экскурсия по литературно-музейным экспозициям (6+)

Сквер королевы Луизы, улица Ленина, 1

29 апреля с 12.00 до 17.00 – акция книгодарения «Читающая скамейка» (0+)

30 апреля с 12.00 до 16.00 – показ документальных фильмов и видеороликов «История города в кинокадре» (6+)