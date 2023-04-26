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НовостиОбщество26 апреля 2023 7:42

Власти Калининграда выделили почти 7 млн рублей на ремонт тротуаров на Лужской

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Власти Калининграда выделили больше 6 млн 942 тысяч рублей на ремонт тротуаров на улице Лужской в микрорайоне Космодемьянского. Информация об аукционе размещена на портале госзакупок.

Отремонтировать планируют пешеходный участок от улицы Алданской до улицы Челюскинской по четной стороне.

Предстоит обустроить заездной карман для транспорта, установить остановочный павильон, проложить водосброс с проезжей части через тротуар. Также подрядчик должен благоустроить и озеленить территорию на площади 650 квадратных метров.

Деньги выделяются из местного бюджета.

Победителя аукциона определят 4 мая. Срок выполнения работ – 125 дней с даты заключения контракта.