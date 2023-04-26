В Калининградской области за неделю 68 человек пострадали от клещей

. Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

В Калининградской области продолжается сезон клещей, насекомые становятся все активнее. Только за неделю с 17 по 23 апреля за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратились 68 человек, из которых 26 – детей.

Цифры приводят в региональном Управлении Роспотребнадзора.

За этот же период лабораторно исследовано 113 клещей, поступивших от населения. У одного клеща выявлен вирусный энцефалит, у четырех – клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), у одного – анаплазмоз.

Всего же с начала года исследовано уже 297 клещей. Обнаружено 3 клеща, зараженных клещевым вирусным энцефалитом, 18 – клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).

О том, где можно провести лабораторное исследование клеща в Калининградской области – здесь.

О мерах профилактики - здесь.