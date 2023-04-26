В Зеленоградском районе в ДТП с фурой пострадали три человека

. Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП в Зеленоградском районе, в результате которого пострадали три человека, случилось в минувший вторник, 25 апреля.

На трассе Светлогорск – Калининград большегрузный автомобиль «ДАФ» с полуприцепом врезался в легковой автомобиль «Форд».

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, 61-летний водитель фуры на регулируемом перекрестке не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди авто.

В результате ДТП 63-летний водитель, а также 57-летняя и 51-летний пассажиры «Форда» получили телесные повреждения.