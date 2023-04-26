В Калининграде задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков

В Калининграде полицейские задержали 23-ленего горожанина, который в теневом сегменте интернета открыл нелегальный онлайн-магазин по продаже наркотиков.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, парень самостоятельно занимался распространением через тайники-закладки марихуану и метамфетамин.

Оперативникам удалось изъять 6 закладок с наркотиками на территории Калининграда. В квартире дельца нашли более 700 граммов марихуаны.

Ранее сообщалось, что в Калининграде полицейские задержали работника онлайн-магазина наркотиков. Он организовывал тайники на территории региона, а иногда выступал в роли бухгалтера нелегального интернет-ресурса.