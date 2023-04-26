В Калининграде отключат светофоры на Дзержинского и Судостроительной, на два дня – на проспекте Мира

В Калининграде на два дня планируют отключить светофор на пересечении пр. Мира – ул. Бассейной. Как сообщает пресс-служба городской администрации, 27 и 28 апреля, с 8.30 до 18.00, будет отключен светофор на перекрестке проспекта Мира и ул. Бассейной – для модернизации оборудования.

Также «Россети» предупреждают об отключении 27 апреля светофора на перекрестках с ул. Дзержинского.

В четверг с 8.30 до 13.00 будут отключены для модернизации оборудования светофоры:

- на пересечении улиц Дзержинского и Подполковника Емельянова;

- на пересечении улицы Дзержинского и Зои Космодемьянской.

С 8.30 до 13.00 не будет работать светофор на пересечении улиц Судостроительной и Батальной.