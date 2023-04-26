В Калининграде ночью зеленые территории обработали от клещей

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в ночь на среду, 26 апреля, зеленые зоны и скверы опрыскали, чтобы потравить клещей. Как отметили в пресс-службе городской администрации, начался второй этап акарицидной обработки.

В задании у подрядчика Калининградской службы заказчика более 170 адресов для опрыскивания, а газоны вдоль дорог и междворовые территории обработает предприятие «Чистота», у них еще более 700 участков.

Аналогичная работа проходит в парках и на территории образовательных учреждений.