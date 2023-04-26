В Калининградском зоопарке рассказали, как не заразить домашних попугаев птичьим гриппом

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининграде выявлен очаг птичьего гриппа. В городе принимают меры. В частности, в Калининградском зоопарке из-за птичьего гриппа закрыты павильоны, где содержатся птицы: Дом птиц и Дом тропических птиц.

Чтобы горожане не переживали за своих домашних пернатых питомцев, специалист по попугаям из Калининградского зоопарка Маруся Черненкова рассказала о мерах предосторожности.

По ее словам, главное – это гигиена и уборка.

- Все должно быть в чистоте. Дезинфекция поддонов клетки и самой клетки, посуды. Нежелательно заходить к птице в комнату в одежде, в которой вы пришли с улицы. Потому что вы можете принести на ней что-то, - сказала Маруся.

Она также посоветовала обрабатывать ветки, которые вы приносите попугаям с улицы: мыть и ошпарить кипятком.

Еще совет – не контактировать на улице с дикими птицами: голубями, утками и т. д.