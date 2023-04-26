В Гусеве отказались от проведения парада Победы

В Гусеве в этом году не состоится парад Победы. Об этом сообщает местная администрация.

Решение приняли на заседании антитеррористической комиссии в администрации Гусева, где основным вопросом стало празднование 9 Мая и обеспечение безопасности и охраны порядка на период проведения праздничных мероприятий.

«Как доложил представитель командования 11-го армейского корпуса береговых войск Балтийского флота, командованием флота было принято решение в этом году отказаться от традиционного торжественного прохождения войск и техники по центральной площади города Гусева», - говорится в сообщении.

Ранее организаторы акции «Бессмертный полк» приняли решение отменить шествие колонн с портретами фронтовиков по улицам российских городов. В Гусеве шествия тоже не будет.