В Гусеве отказались от проведения парада Победы

В Гусеве в этом году не состоится парад Победы. Об этом сообщает местная администрация.
Решение приняли на заседании антитеррористической комиссии в администрации Гусева, где основным вопросом стало празднование 9 Мая и обеспечение безопасности и охраны порядка на период проведения праздничных мероприятий.
«Как доложил представитель командования 11-го армейского корпуса береговых войск Балтийского флота, командованием флота было принято решение в этом году отказаться от традиционного торжественного прохождения войск и техники по центральной площади города Гусева», - говорится в сообщении.
Ранее организаторы акции «Бессмертный полк» приняли решение отменить шествие колонн с портретами фронтовиков по улицам российских городов. В Гусеве шествия тоже не будет.