В центре Калининграда открыли памятник «Героям спецназа ФСБ России»

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде на территории городского сквера в районе улицы Театральной и переулка Дмитрия Донского открыли памятник «Героям спецназа ФСБ России».

Церемония состоялась 26 апреля, сообщает пресс-служба областного правительства.

Участники мероприятия минутой молчания почтили память сотрудников специальных подразделений органов ФСБ России, проявивших мужество и героизм в борьбе с терроризмом.

Территорию возле памятника благоустроили. Сквер по решению городской топонимической комиссии и депутатов был назван «Героев спецназа ФСБ».