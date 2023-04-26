В центре Калининграда открыли памятник «Героям спецназа ФСБ России»

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Фото: Правительство Калининградской области
В Калининграде на территории городского сквера в районе улицы Театральной и переулка Дмитрия Донского открыли памятник «Героям спецназа ФСБ России».
Церемония состоялась 26 апреля, сообщает пресс-служба областного правительства.
Участники мероприятия минутой молчания почтили память сотрудников специальных подразделений органов ФСБ России, проявивших мужество и героизм в борьбе с терроризмом.
Территорию возле памятника благоустроили. Сквер по решению городской топонимической комиссии и депутатов был назван «Героев спецназа ФСБ».