В Калининграде задержали 19-летнего помощника телефонных мошенников, который обманул пенсионеров на 800 тыс. рублей

В Калининграде полиция задержала курьера телефонных мошенников, забиравшего деньги у пенсионеров. Жертвами злоумышленников стали только за апрель минимум четыре человека пожилого возраста. Общая сумма причиненного им ущерба превысила 800 тыс. рублей.

Фигурантом уголовного дела стал 19-летний житель Калининграда, который переехал в регион из Нижнего Новгорода и нашел в соцсетях предложение забирать у людей деньги и через банкоматы перечислять их «работодателю», оставляя себе процент.

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, преступления совершены по одной схеме. Потерпевшим звонили неизвестные и сообщали, что их денежные средства в опасности, после чего предлагали снять накопления со счета и передать их курьеру, который якобы переведет деньги на «безопасный счет».