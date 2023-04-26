В Калининграде впервые провели чемпионат Северо-Запада по дуатлону

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Чемпионат СЗФО по дуатлону прошел на Кленовой аллее между Северным обходом Калининграда и Люблинским шоссе. Там заранее перекрыли движение транспорта. Соревнования собрали более 27 спортсменов, в том числе из Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, сначала участники бежали 5 км, потом ехали на велосипеде 20 км и затем снова бежали 2,5 км.

Первым среди мужчин стал Дмитрий Христич, затратив на дистанцию 1 час 58 секунд. Чемпионом в дивизионе «элита» признали Александра Пашкова, финишировавшего за 1 час 3 минуты и 13 секунд.

Быстрейшей из женщин-профи стала Вероника Зубкова с результатом 1 час 14 минут и 50 секунд, а в дивизионе «любители» первенствовала тренер по велоспорту из городской спортивной школы Татьяна Калашеева.

12 июня в окрестностях карьера «Мечта» проведут аналогичный по статусу зональный чемпионат на спринтерской дистанции кросс-триатлона. Помимо бега и велосипеда по пересеченной местности запланирован и плавательный этап.