Изображение Дома Советов хотят зарегистрировать в качестве товарного знака

Заявлено вот такое изображение Дома Советов.

В Роспатент поступила заявка от Корпорации развития Калининградской области на регистрацию изображения Дома Советов в качестве товарного знака. Так корпорация претендует на исключительное право распоряжаться изображением Дома Советов в коммерческих целях.

Об этом «Комсомолке» сообщил патентного бюро biznes.ru Виталий Ревизонский.

В заявке значится множество категорий товаров и услуг для которых затребовано право распоряжаться изображением советского здания. Это печатная продукция, учебные материалы, мешки для упаковки и пакетирования, реклама и т.д. вплоть до сферы развлечения и разработки компьютеров и программного обеспечения.

Отмечается при этом, что в заявке отсутствует информация об использовании изображения для сувенирной и ювелирной продукции, которую предполагалось изготавливать из обломков снесенного строения.

По словам Виталия Ревизонского, изображение еще не получило регистрацию в Роспатенте.

- Подана заявка на регистрацию указанного изображения Дома Советов. С момента получения Свидетельства на товарный знак, исключительное право на изображение будет принадлежать заявителю для тех категорий товаров и услуг, которые указаны в заявке, - пояснил он.

В среднем, регистрация товарного знака занимает около 12 месяцев.

- С момента подачи заявки и регистрации ее в Роспатенте, заявитель обладает приоритетным правом на заявленное обозначение для регистрации в качестве товарного знака, - заключил эксперт.