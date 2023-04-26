В правительстве рассказали об инциденте в Немане, в результате которого рухнула часть крыши дома

ЧП в Немане произошло около 17.00 во вторник, 25 апреля: в трехэтажном доме на улице Луговой рухнула часть крыши. Жильцы сообщали, что перед этим ощутили мощный толчок.

Случившееся в среду, 26 апреля, прокомментировал руководитель пресс-служба областного правительства Дмитрий Лысков.

Рабочей версией произошедшего он назвал «хозяйственно-бытовой инцидент».

«Инцидент исчерпан, опасности для жителей дома нет. Угрозы обрушения кровли нет. Правоохранительные органы ведут проверку всех обстоятельств случившегося», - отметил Дмитрий Лысков.

Ранее сообщалось, что потенциально опасных предметов в ходе осмотра на месте обнаружено не было.