В Калининградской области за неделю браконьеров оштрафовали на 109 тысяч рублей

. Фото: Росрыболовство

В Калининградской области за период с 19 по 26 апреля провели 43 рейда по выявлению браконьеров. Как сообщает пресс-служба Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, мероприятия проводили совместно с полицией.

Было вскрыто 62 административных правонарушения, составлено 8 протоколов.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 109.5 тысяч рублей.

В результате рейдов изъяли 20 единиц запретных орудия лова, 2 транспортных средства и 35 кг рыбы.