Задержан калининградец, плативший в магазинах фальшивыми деньгами

В Калининграде полицейские задержали 24-летнего парня, который платил в магазинах пятитысячными фальшивками.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, он, находясь в Москве, купил в интернете 10 фальшивых пятитысячных банкнот, заплатив за них криптовалютой.

Вернувшись в Калининград, парень, сразу из аэропорта поехал в цветочный магазин, где купил букет, расплатившись фальшивкой и получил сдачу 3810 рублей. Также он купил фрукты на рынке, получив сдачу настоящими деньгами.

Злоумышленник был задержан полицейскими, когда выходил из развлекательного комплекса в центре Калининграда. Дома у него нашли еще 7 фальшивок.

Молодому человеку грозит срок до 8 лет лишения свободы.