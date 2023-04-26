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НовостиОбщество26 апреля 2023 14:09

На комплексе «Порт Артур» 1905 года в Черняховске восстановят декоративные элементы

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Черняховске ремонтируют объект культурного наследия, комплекса зданий «Порт Артур» 1905 года. Здания расположены на улице Комсомольской. Сейчас занимаются фасадами домов № 3, 5 и 7, где хотят восстановить все исторические элементы.

«Дома богаты декором и главная задача – сохранить как можно больше оригинальных элементов, а утраченные – восстановить», - рассказали в Фонде капремонта Калининградской области.

Сообщается, что специалисты обследовали каждый элемент и выдали подрядчику инструкцию.

Решается, какие элементы будут изготавливаться заново для монтажа на фасад.