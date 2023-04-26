В Багратионовском районе капитально отремонтируют братскую могилу воинов Красной Армии

Евгений Маслов у комплекса. Фото: Правительство Калининградской области

Ремонт воинского захоронения в поселке Корнево Багратионовского района внесли в федеральную целевую программу. Предполагается полная замена каменных плит.

Как рассказал руководитель службы охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов, этот комплекс – один из крупнейших в регионе по количеству захороненных воинов Красной Армии.

- Полная замена плит с нанесением на них данных о захороненных здесь воинах, а это 7 395 имен, запланирована в рамках федеральной целевой программы на 2024 год, - сказал Евгений Маслов.

Также он отметил, что в регионе остается еще 19 воинских захоронений, состояние которых вызывает обеспокоенность.