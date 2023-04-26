В Калининграде собирают 50 тысяч рублей на лечение девочки, которая не может ползать и ходить

. Фото: Фонд "Берег надежды"

В Калининграде объявлен сбор 50 тысяч рублей для восстановительного лечения в Москве маленькой девочки Василисы. Как сообщает благотворительный фонд «Берег надежды», деньги пойдут на дорогу и проживание рядом с местом лечения.

Девочка родилась в 30 недель, лежала в реанимации, затем развивалась нормально. Но в пять с половиной месяцев она заболела (1 день температура 39 С), после этого у Василисы с каждым днем стал нарастать тонус, проявилось косоглазие. Врачи говорили, что с ребенком надо будет много заниматься и ее ждет инвалидность, ДЦП.

Василису уже успешно реабилитировали в Калининграде, Беларуси и Москве. Была найдена методика, благодаря которой девочка начала развиваться в физическом плане.

«Для того чтобы Василиса начала ползать на четвереньках, сама садиться и правильно вставать, ходить вдоль опоры, необходимо пройти курс реабилитации в центре «Галилео-Мед». Следующий курс запланирован на 29 мая, родители оплачивают его сами», - рассказали в фонде.

Отмечается, что ресурсы семьи исчерпываются.