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НовостиОбщество26 апреля 2023 15:33

В Калининграде район Аксакова очистили от незаконной рекламы

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде власти продолжают бороться с незаконной рекламой: вывесками, баннерами и щитами.

Только за минувшую неделю специалисты муниципального контроля заставили владельцев несанкционированной наружной рекламы добровольно снять около 40 конструкций и плакатов, которые не были согласованы.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что «массовой чистке особо подвергся восток города».

В частности, речь идет о районе улицы Аксакова, где в порядок привели пять объектов.