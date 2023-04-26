В Калининграде район Аксакова очистили от незаконной рекламы

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде власти продолжают бороться с незаконной рекламой: вывесками, баннерами и щитами.

Только за минувшую неделю специалисты муниципального контроля заставили владельцев несанкционированной наружной рекламы добровольно снять около 40 конструкций и плакатов, которые не были согласованы.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что «массовой чистке особо подвергся восток города».

В частности, речь идет о районе улицы Аксакова, где в порядок привели пять объектов.