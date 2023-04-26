В Калининграде разыскивают 16-летнюю школьницу

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полиция объявила в розыск 16-летнюю школьницу. Валерия Куркова во вторник, 25 апреля, около 17.00 ушла из школы на ул. Радищева, до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Девушке на вид 16 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы рыжие чуть ниже плеч.

Была одета: темно-синие брюки, белая блузка, белые ботинки на толстой подошве, коричневый бомбер с белыми рукавами.

В случае если вам известно что-либо о местонахождении Валерии, просьба сообщить по телефонам ОМВД: 8 (4012) 552-098, 552-092.