Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 54 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 17 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 2,

Багратионовский городской округ - 2,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 1,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 6,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 1,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 4,

Светловский городской округ – 2,

Светлогорский городской округ – 1,

Советский городской округ - 3,

Черняховский городской округ – 7,

Неманский городской округ – 2,

Янтарный городской округ – 1.