Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 54 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 17 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 2,
Багратионовский городской округ - 2,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 1,
Пионерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 6,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 1,
Правдинский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 4,
Светловский городской округ – 2,
Светлогорский городской округ – 1,
Советский городской округ - 3,
Черняховский городской округ – 7,
Неманский городской округ – 2,
Янтарный городской округ – 1.