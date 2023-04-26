Власти сообщили об ограничении движения транспорта на областных дорогах 9 мая

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

9 мая в области для проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках дорог:

– с 10:00 до 12:00 и с 21:00 до 23:30, в г. Ладушкин по ул. Победы – от перекрестка с улицей Первомайской до перекрестка с улицей Красноармейской;

– с 11:20 до 12:20 в г. Полесск по улице Калининградской от дома №24 до дома №1;

– с 11:00 до 13:30 в г. Гурьевск по улице Калининградское шоссе от дома №1 до дома №15;

– с 10:45 до 11:00 в пределах границ г. Багратионовска по улице Багратиона, улице Центральная, улице Пограничная, улице Спортивная;

– с 8:30 до 10:00 в пос. Гвардейское по улицам: Центральная, Школьная и Южная;

– с 11:10 до 11:45 в пос. Чехово по улицам: Клубная, Школьная и Центральная;

– с 11:35 до 12:00 в пос. Долгоруково по улицам: Школьная, Центральная и Клубная;

– с 12:00 до 12:30 в пос. Нивенское по улицам: Победы, Калининградская;

– с 10:40 до 11:00 в пос. Владимирово по улицам: Школьная, Зеленая и Центральная;

– с 10:40 до 11:00 в пос. Пятидорожное по улице Советская;

– с 10:30 до 11:00 в пос. Корнево по улице Центральная.